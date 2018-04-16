"Ответ" санкциям США: российский депутат похвастался растоптанным iPad (видео)

Ярославский депутат призывает своих коллег поступать аналогично, чтобы "показать пример".

Депутат муниципалитета российского города Ярославль врач Дмитрий Петровский раздавил планшет iPad в знак протеста против антироссийских санкций США.

«А ты растоптал свой айфон? Или Айпад?», – написал депутат, выложив соответствующее видео на свой странице в Facebook.

«В нашей стране планируется запрет на американские товары - мы депутаты - должны показать пример», – пишет Петровский в комментариях к записи.

Пользователи соцсети выражают недоумение и непонимание такого жеста.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высших должностных лиц.

Читайте также"Дуров, введи войска!": в соцсетях отреагировали на блокировку Telegram в России

В частности, под санкции попали олигарх Олег Дерипаска, председатель совета директоров ОАО «Эн Пи Ви Инжиниринг» Игорь Ротенберг, олигарх Виктор Вексельберг, председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, директор Службы внешней разведки России Михаил Фрадков, начальник Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ Олег Говорун, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, председатель комитета Совета федерации РФ Константин Косачев, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Также под санкции попали российская государственная компания «Рособоронэкспорт», банк «Российская финансовая корпорация», холдинг «Российские машины», группа компаний «Ренова» и российская алюминиевая компания «Русал».

Введение новых санкций США против семи российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, спровоцировало резкое падение рубля и стоимости акций этих компаний.