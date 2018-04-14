Франция и Британия подтвердили участие в военной операции в Сирии

Целью военных ударов не является смена режима сирийского президента Башара Асада.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердили участие их стран в совместной со США операции в ответ на применение химоружия в Сирии

Эммануэль Макрон заявил, что приказал начать военную операцию в Сирии вместе с США и Великобританией, пишет Reuters.

По его словам, целью ударов будут здания, где находится химическое оружие.

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По его словам, "красная линия была пересечена" после предполагаемой химической атаки на прошлой неделе в сирийском городе Дума.

"Мы не можем терпеть использование химического оружие, которое представляет прямую угрозу для сирийского народа и нашей коллективной безопасности", - сказал Макрон.

У Франции "нет сомнений", что сирийское правительство несет за нее ответственность. Макрон не сообщил, какое оружие задействовано в операции и по каким именно целям.

Тереза Мэй отметила, что "не существует другой альтернативы", передает BBC.

Она добавила, что целью военных ударов не является смена режима сирийского президента Башара Асада.

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести "точечные удары" по Сирии в ответ на химическую атаку в сирийской Думе.

Трамп также обратился к Ирану и России, назвав их "наиболее ответственными за поддержку, снабжение и финансирование" режима президента Сирии Башара Асада.

Трамп подчеркнул, что удары являются прямым результатом неспособности России удержать Асада от использования химического оружия.