Путин пугает "хаосом в международных отношениях" в случае повторного удара коалиции по Сирии
Президент России Владимир Путин завил, что в случае еще одного ракетного удара США по Сирии международные отношения могут погрузиться в хаос.
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Об этом Путин завил в разговоре с президентом Ирана Хасаном Рухани, сообщает пресс-служба Кремля.
«Лидеры обменялись мнениями о ситуации, сложившейся после ракетного удара США и их союзников по сирийской территории. Констатировано, что эта противоправная акция наносит серьёзный ущерб перспективам политического урегулирования в Сирии», – говорится в сообщении.
Путин, в частности, заявил, что если подобные действия продолжатся, то это «неминуемо приведёт к хаосу в международных отношениях.
Отмечается, что лидеры поддерживающих режим Асада стран также обсудили «общее положение дел в ближневосточном регионе, включая обстановку в Йемене».