В "Батькивщине" не исключают своего участия в правительстве

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил кандидат в народные депутаты от "Батькивщини" Игорь Луценко.

По словам политика, все поступившие предложения от коалиции будут рассматриваться его политсилой.

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"Мы ни в коем случае не будем отказываться от ответственности. Если те политические силы, которые набрали лидирующие результаты, считают, что мы можем работать также в правительстве, эти вопросы обязательно будут рассматриваться", — отметил Луценко.

"Мы не исключаем своего участия в правительстве", — резюмировал он.