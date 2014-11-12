В "Батькивщине" не исключают своего участия в правительстве
03:20, 12 ноября 2014Политика
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"Батькивщина" намерена договариваться с другими политическими силами в парламенте.
В "Батькивщине" не исключают своего участия в правительстве /112.ua
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил кандидат в народные депутаты от "Батькивщини" Игорь Луценко.
По словам политика, все поступившие предложения от коалиции будут рассматриваться его политсилой.
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"Мы ни в коем случае не будем отказываться от ответственности. Если те политические силы, которые набрали лидирующие результаты, считают, что мы можем работать также в правительстве, эти вопросы обязательно будут рассматриваться", — отметил Луценко.
"Мы не исключаем своего участия в правительстве", — резюмировал он.
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