Порошенко отозвал представителя Украины из исполкома СНГ
00:44, 13 ноября 2014Политика
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Президент Петр Порошенко отозвал из исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Анатолия Дроня.
Фото УНИАН
Об этом говорится в указе №869 от 12 ноября.
Дронь был отозван в связи с поданным им заявлением.
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69-летний Дронь занимал указанную должность с февраля 2007 года.
Напомним, Украина объявила о выходе из СНГ в марте в связи с тем, что организация самоустранилась от решения ситуации в Крыму.
Стоит отметить, что Украина так никогда и не ратифицировала Устав СНГ, поэтому считается лишь наблюдателем, а не членом этой организации.
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