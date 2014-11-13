Порошенко отозвал представителя Украины из исполкома СНГ

Об этом говорится в указе №869 от 12 ноября.

Дронь был отозван в связи с поданным им заявлением.

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69-летний Дронь занимал указанную должность с февраля 2007 года.

Напомним, Украина объявила о выходе из СНГ в марте в связи с тем, что организация самоустранилась от решения ситуации в Крыму.

Стоит отметить, что Украина так никогда и не ратифицировала Устав СНГ, поэтому считается лишь наблюдателем, а не членом этой организации.