СМИ: Польские неонацисты записались в "зеленые человечки"

Акция в поддержку Украины, организованная изданием Gazeta Polska, была сорвана несколькими десятками людей в масках, передает Дождь.

Некоторые из них были завернуты во флаги непризнанной Донецкой народной республики, на их одежде были георгиевские ленты. Они скандировали: «Мы зеленые человечки». Кроме этого, они угрожали собравшимся «Искандерами» — российскими ракетными комплексами.

Читайте такжеПутина поддержал польский политик, призывавший лишить женщин права голосаИздание Niezalezna.pl отмечает, что ответственность за нападение на себя взяла ультраправая организация «Лагерь Великой Польши». На их сайте можно встретить упоминания о других «антибандеровских» акциях, организованными ими.

По другим сообщениям, к нападавшим присоединились и представители «Самообороны».

«Газета Польска» традиционно поддерживает польскую партию «Право и справедливость», которую возглавляет Ярослав Качиньский.