"В рот лезть не дам": Савченко воспротивилась забору биоматериала и пообещала расценить это как пытки

Нардеп высказалась решительно против принудительного забора ее биологических образцов.

На сегодняшнем судебном Савченко заявила поддержку позиции своего адвоката и прокомментировала суть материалов открытого против нее уголовного дела.

Об этом сообщает "Страна.юа".

Читайте такжеПоявилось фото Надежды Савченко после голодовки

Надежда Савченко указывает, что протоколы допросов свидетелей по её делу свидетельствуют о том, что за ней более года незаконно следили и осуществляли следственные действия. В частности, свидетель Березень заявил на допросе, что в августе прошлого года он записывал Савченко на диктофон

"Попробуете меня тронуть, буду писать заявление и считать это пытками",- заявила Савченко.

"В суде по делу встретимся по сути, я разобью ваши доказательства полностью", -пообещала нардеп. "Ко мне в рот лезть не дам",- добавила Савченко

Как сообщал УНИАН, Шевченковский районный суд города Киева рассматривает ходатайство Службы безопасности Украины о принудительном отборе биологических образцов у народного депутата Украины Надежды Савченко в рамках расследования в уголовном производстве по подозрению Савченко в государственной измене.