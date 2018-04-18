КСУ начал рассмотрение президентского законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности

По решению правового комитета секретариата суда этот законопроект соответствует Конституции.

Конституционный суд Украины (КСУ) начал рассмотрение дела по обращению парламента о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в ст. 80 Конституции (№7203) требованиям ст. 157 и 158 Основного закона.

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Как передает корреспондент УНИАН, дело рассматривается в форме письменного производства.

Во время открытой части заседания председатель Конституционного суда Станислав Шевчук объявил, что присутствуют 13 членов КСУ, а трое отсутствуют по уважительным причинам.

Также, по его словам, никто из судей не сообщал о наличии у них конфликта интересов. При этом никто из судей не заявлял о самоотводе.

Судья-докладчик Александр Тупицкий во время открытой части рассмотрения дела заявил, что правовой комитет секретариат КСУ признал законопроект соответствующим Конституции.

«Мною, как судьей-докладчиком, было дано поручение правовому департаменту секретариата КСУ подготовить заключение по вопросам, затронутым в обращении Верховной Рады, соответствующий документ приобщен к материалам дела», - заявил он.

«Правовой департамент отметил, что оснований для изменения предыдущих юридических позиций, высказанных в соответствующих выводах и решениях Конституционного суда Украины, нет. На основании анализа содержания законопроекта с учетом упомянутых позиций департамент пришел к выводу, что законопроект соответствует требованиям ст. 157, 158 Конституции Украины», - добавил судья-докладчик.

После этого присутствующие судьи КСУ единогласно проголосовали за признание завершенным исследования материалов дела на открытой части пленарного заседания большой палаты КСУ.

После этого суд перешел к закрытой части рассмотрения этого дела.

Как заявил председатель Конституционного суда, заключение по законопроекту будет размещено на официальном сайте КСУ.