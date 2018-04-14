Волкер: удар по Сирии не должен откликнуться на Донбассе (видео)

Волкер отметил, что ночной ракетный удар по Сирии не откликнется на Донбассе.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, заявил, что отношения Вашингтона и Москвы сейчас очень тяжелые, но дела на Ближнем Востоке и в Украине - разные вещи.

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Дипломат заявил, что хотя видит проблемой российское финансирование и военную поддержку боевиков в зоне АТО, но не считает, что Кремль готовит новое наступление в ближайшее время, говорится в сюжете ТСН.

"Россияне уже четыре года поддерживают конфликт на Донбассе. Но я не думаю, что движение на украинско-российской границе сейчас отличается от того, что мы видели три с половиной года", - отметил Волкер.