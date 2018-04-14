Волкер: удар по Сирии не должен откликнуться на Донбассе (видео)

21:33, 14 апреля 2018
Политика
882
УНИАН

Читайте такжеРоссия должна послать четкий сигнал, что хочет мира на Донбассе - Волкер

Дипломат заявил, что хотя видит проблемой российское финансирование и военную поддержку боевиков в зоне АТО, но не считает, что Кремль готовит новое наступление в ближайшее время, говорится в сюжете ТСН.

"Россияне уже четыре года поддерживают конфликт на Донбассе. Но я не думаю, что движение на украинско-российской границе сейчас отличается от того, что мы видели три с половиной года", - отметил Волкер.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Ракетный удар по Сирии
Теги: #Донбасс#Сирия#Курт Волкер