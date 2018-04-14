Волкер: удар по Сирии не должен откликнуться на Донбассе (видео)
21:33, 14 апреля 2018Политика
882
Волкер отметил, что ночной ракетный удар по Сирии не откликнется на Донбассе.
Волкер считает, что Кремль готовит новое наступление на Донбассе в ближайшее время \ УНИАН
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, заявил, что отношения Вашингтона и Москвы сейчас очень тяжелые, но дела на Ближнем Востоке и в Украине - разные вещи.
Читайте такжеРоссия должна послать четкий сигнал, что хочет мира на Донбассе - Волкер
Дипломат заявил, что хотя видит проблемой российское финансирование и военную поддержку боевиков в зоне АТО, но не считает, что Кремль готовит новое наступление в ближайшее время, говорится в сюжете ТСН.
"Россияне уже четыре года поддерживают конфликт на Донбассе. Но я не думаю, что движение на украинско-российской границе сейчас отличается от того, что мы видели три с половиной года", - отметил Волкер.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Ракетный удар по Сирии