Москаль: Гриценко покрывает бандитов в крымском парламенте

Народный депутат Украины, первый заместитель Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий МОСКАЛЬ заявляет, что председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО «покрывает бандитов в крымском парламенте» и должен быть привлечен к ответственности вместе с недавно задержанным депутатом парламента автономии Рувимом АРОНОВЫМ.

Об этом Г.МОСКАЛЬ заявил корреспонденту УНИАН.

По словам Г.МОСКАЛЯ, Р.АРОНОВ арестован по статье 257 Уголовного кодекса Украины – бандитизм.

«Господин ГРИЦЕНКО говорил, что в крымском парламенте бандитов нет, а МОСКАЛЬ все выдумывает. В то же время сегодня депутат крымского парламента господин АРОНОВ арестован по статье 257 Уголовного кодекса Украины как один из организаторов банды. Тогда у меня закономерный вопрос, и я буду обращаться к генеральному прокурору, чтобы соучастником этой банды привлекли ГРИЦЕНКО, потому что он все время покрывал депутатов и кричал, что в крымском парламенте бандитов нет», - заявил первый заместитель парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Г.МОСКАЛЬ отметил, что руководитель «должен разоблачать в своих рядах бандитов, а не покрывать их». «Я считаю, что его тоже должны привлечь, за соучастие в банде», - добавил депутат.

Источник в правоохранительных органах, пожелавший быть неназванным, сообщил, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Р.АРОНОВА.

Собеседник также сообщил, что по Р.АРОНОВУ есть крупных дела. Первое дело по организованной преступной группировке «Башмаки».

«Когда в 2006 году ЛУЦЕНКО создал спецбригаду, она работала в Керчи, были подняты порядка 50-ти убийств (совершенных бандой «Башмаки» - УНИАН), похищения людей, найден арсенал оружия и так далее. По делу проходило более двух десятков человек. Фигуранты дела указывали на роль АРОНОВА в банде. Нужно было его допросить, узнать - кто он свидетель или фигурант, однако АРОНОВ скрылся и был объявлен в розыск», - сообщил источник.

Второе дело – это дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла пожилая женщина. «В 2002 году по дороге в аэропорт Симферополя он (Р.АРОНОВ – УНИАН) сбил 70-летнюю женщину. Женщина погибла, он скрылся с места ДТП, фальсифицировал следы, дело пытались замять», - сказал источник, добавив, что потом дело подняли, и оно Р.АРОНОВУ «тоже зачтется».

Как сообщал УНИАН, на днях в Киеве был задержан объявленный в розыск депутат Верховной Рады Крыма Р.АРОНОВ. По данным Отдела общественных связей Главного управления МВД Украины в Крыму, задержание депутата произошло благодаря помощи «рядовых граждан Украины», которые «совершенно бескорыстно откликнулись на призыв милиции».

Напомним, в 1990-х годах две наиболее мощные организованные преступные группировки - "Башмаки" и "Сейлем" - вели между собой борьбу за раздел сфер криминального влияния на полуострове. Кроме того, в Крыму действовали еще ряд группировок. С 90-х годов в Крыму осталось не расследованными более 230-ти "расстрельных дел".

По данным МВД Украины, Р.АРОНОВ является одним из руководителей группировки "Башмаки", на счету которой, в частности, 50 убийств, похищения людей и т.д. Все это происходило на протяжении 1991-2005 годов.

В 2006 году Р.АРОНОВ и ряд других членов ОПГ "Башмаки" были объявлены в розыск. Р.АРОНОВ скрывался от следствия в Израиле. При этом Р.АРОНОВ в комментарии одному из изданий отрицал свою причастность к банде «Башмаки», он также заявлял, что находится в Израиле на лечении.