В Минобороны извинились за скандальное заявление об ОБСЕ

"Была озвучена мое личное мнение, и оно оказалось ошибочным", - сказал он в эфире 5 канала во вторник вечером, сообщает Украинская правда.

Ранее Будик сообщил, что 80% сотрудников миссии ОБСЕ, которые работают в районе Мариуполя, являются гражданами России, многие из них – бывшие сотрудники спецслужб. "Я слышал разговоры, в которых они называют наших солдат "укропами", – возмущался он.

"Миссия ОБСЕ – это не моя парафия, в которой я должен работать. И разобравшись сегодня в ситуации, я действительно понимаю, что тот источник информации, который мне озвучил подобную цифру – 80%… я так подозреваю, что был просто вброс, и цифра 80% не соответствует действительности…" – сказал советник в эфире телепрограммы

"Должен признать, что действительные цифры не соответствуют тому, что было сказано. И я не хотел критиковать… я не мог подумать, что это может быть подано таким образом, что вызвало такую неприятную ситуацию. Я хотел бы извиниться перед миссией ОБСЕ", - добавил Будик.

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В свою очередь советник главы СБУ Маркиян Лубкивский выразил мнение, что российская сторона работает на то, "чтобы втянуть нас в критику ОБСЕ" и "показать нас страной, которая не соблюдает договоренности и ставит под сомнение мандат ОБСЕ, чтобы втянуть нас в борьбу против авторитетной международной организации".

В МИД Украины уже заявили, что россиян в наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе не более 10% и предостерегли от необдуманных нападок на ОБСЕ.