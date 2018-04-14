Эксперт предупредил Украину о мести Путина после ударов по Сирии

Политический эксперт убежден, что Путин обязательно за это отомстит.

Ракетные удары коалиции во главе с США по военным объектам Сирии в ответ на химическую атаку сделали из президента России Владимира Путина посмешище. Он обязательно за это отомстит.

Такое мнение в своем Facebook высказал российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой.

"Карлика отшлёпали. Парад Победы под угрозой – над Путиным будут смеяться. Украине приготовиться, мстить Путин будет там", – убежден Боровой.

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Отметим, президент России Владимир Путин заявил, что его страна очень серьезно осуждает нападение на Сирию, где "российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом". Кроме того, Путин заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения действий США и их союзников.

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франции провели военную операцию в Сирии в ответ на проведенную химическую атаку правительственными силами Сирии, вследствие чего погибли по меньшей мере 70 человек.

В результате ракетных ударов былиы поражен объекты, имеющие отношение к программы правительства Сирии в отношении использования химического оружия. Вследствии ударов в Сирии пострадали трое гражданских.