Тимошенко: все понимают, как Украину сегодня нагибают

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что европейские страны поддерживают Украину в газовом споре с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании правительства.

«Сегодня уже с утра некоторые страны мира начали выступать против газового шантажа, который осуществляется против Украины. Мы в мире не одиноки, все понимают, как Украину сегодня нагибают под абсолютно невыгодные соглашения в газовой сфере, но, я думаю, что Украина на этот раз выдержит и даст результат на много лет вперед, а не ситуативный результат», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также сообщила, что поддерживает постоянные контакты с Еврокомиссией и информирует обо всех событиях, которые происходят в системе обеспечения Украины и стран Европейского Союза газом.

«Украина является надежным партнером, и мы ни на йоту не нарушаем своих обязательств по экспорту природного газа в европейские страны. Это очень важно, это престиж Украины, это стабильность наших партнеров, которым мы поставляем газ по украинской газотранспортной системе», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.