В море вблизи Мариуполя прогремел мощный взрыв

Жители Приморского и Жовтневого районов Мариуполя сообщают о мощном взрыве, прозвучавшем со стороны моря около 12 часов дня, сообщает 0629.

В домах от взрыва задрожали стекла.

Читайте такжеВ Мариуполе муштруют местных добровольцев для партизанских отрядов

Как сообщил сайту начальник пресс-службы штаба АТО Дмитрий Горбунов, взрыв в море произошел за пределами 20-мильной зоны, на территории, подконтрольной РФ.

Со стороны пограничников и ВМФ Украины пострадавших нет. Причины взрыва изучаются.