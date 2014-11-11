В море вблизи Мариуполя прогремел мощный взрыв
14:22, 11 ноября 2014Политика
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В штабе АТО отмечают, что взрыв произошел на территории, подконтрольной РФ.
REUTERS
Жители Приморского и Жовтневого районов Мариуполя сообщают о мощном взрыве, прозвучавшем со стороны моря около 12 часов дня, сообщает 0629.
В домах от взрыва задрожали стекла.
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Как сообщил сайту начальник пресс-службы штаба АТО Дмитрий Горбунов, взрыв в море произошел за пределами 20-мильной зоны, на территории, подконтрольной РФ.
Со стороны пограничников и ВМФ Украины пострадавших нет. Причины взрыва изучаются.
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