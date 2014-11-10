В Мариуполе нашли способ, как обезопасить город от очередного "котла" и боевиков

Лидер боевиков Захарченко в очередной раз заявил, что возьмет этот путь на Крым - силой. А представители ОБСЕ зафиксировали крупные военные конвои тяжелого вооружения и танков возле Донецка, говорится в сюжете ТСН.

Военные говорят, со стороны Новоазовска тоже зашло около 200 российских танков. И хотя ситуация там чуть ли не ежедневно усложняется, наши бойцы уверяют - окопались прочно.

Вопрос номер один сейчас - как не допустить, чтобы Мариуполь попал в очередной "котел".

Один погибший среди мирного населения и постоянные обстрелы украинских военных - это печальная статистика только одного дня. Из танков и минометов боевики обстреляли ротный пункт возле села Орловское. Из минометов и гранатометов - позиции сил АТО возле поселка Новоласпа, Старогнатовка и Богатое. Из артиллерии бомбили опорный пункт вблизи села Гранитное, а по самим жителям террористы вели минометный огонь.

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Военные героически держат оборону, но спрашивают у Киева, когда им дадут приказ не просто отстреливаться, а идти в наступление. Из хороших новостей - город укрепляется, стягивается военная техника, активно готовятся боевые позиции.

В частности, и на трассе Волноваха-Бердянск, которая фактически должна уберечь Мариуполь от окружения. Еще создали новый гарнизон. Поэтому теперь шансы на мариупольский "котел" минимальные.

В самом же Мариуполе ситуация полностью контролируемая, все службы работают в штатном режиме.

В воскресенье уже традиционно люди собрались на вече. Его результатом стало решение людей переименовать главную улицу и площадь города, которые до сих пор носят имя большевистского вождя Ленина. И в очередной раз говорили, что они, мариупольцы,- украинцы.