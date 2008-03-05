Европа соберется на экстренное «газовое» заседание

11 марта состоится экстренное заседание Газовой координационной группы ЕС, на котором будет обсуждаться российско-украинский газовый конфликт.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил источник, близкий к комиссару ЕС по вопросам энергетики Андрису ПИБАЛГСУ.

“Заседание должно состояться в этот день. Приглашения уже разосланы странам-членам”, - сообщил собеседник агентства.

Он не смог уточнить, планируется ли пригласить на это заседание представителей “Газпрома” и украинской власти, отметив, что этот вопрос относится к компетенции стран - членов ЕС.

Как сообщал УНИАН, сегодня А.ПИБАЛГС и министр экономики Словении призвали Украину и Россию принять решительные меры для решения газовой проблемы.

В совместном заявлении была выражена надежда, что этот конфликт не повлияет на поставки газа в Европу.

В то же время, в заявлении сообщалось о решении комиссара ЕС по вопросам энергетики созвать срочное заседание Газовой координационной группы ЕС для поиска координированного ответа Евросоюзу на ситуацию, возникшую с поставками газа из России в Украину.

Как сообщал УНИАН, утром 3 марта «Газпром» сократил поставки газа в Украину на 25% из-за нерешенных проблем с задолженностью «Нафтогаза Украины» за газ, потребленный в ноябре-декабре 2007 года, и отсутствие условий поставок в 2008 году.

Сегодня НАК «Нафтогаз Украины» получила телеграмму ОАО «Газпром» (РФ) о сокращении с 20:00 по московскому времени 4 марта поставок газа в Украину до 69,3 млн. куб. м в сутки, что отвечает около 54% суточных плановых объемов.