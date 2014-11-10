Чиновники Крыма предлагают облагать игорный бизнес по максимальной налоговой ставке

Соответствующий законопроект о налогообложении игорного бизнеса в понедельник 10 ноября был рекомендован комитетом «Госсовета» Крыма по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике, – передаёт Крым. Реалии, со ссылкой на сайт Крыминформ.

«Согласно информации налоговых органов, в настоящее время на территории Республики Крым осуществляют свою деятельность уже 6 букмекерских контор, получивших лицензии на данный вид деятельности у федеральной налоговой службы на 18 адресов. В случае отсутствия установленных ставок, по налоговому кодексу, будут действовать минимальные ставки. Поэтому мы предлагаем установить на этот вид бизнеса максимальные налоговые ставки, с прессингового центра – 125 тыс. рублей в месяц, и с пункта приема ставок 7 тыс. рублей», – сообщила первый заместитель «министра» финансов Крыма Ирина Кивико.

Она также отметила, что принятие документа уже с 1 января позволит облагать налогом игорный бизнес.

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«Все субъекты хозяйствования зашли в Крым из Московской области и привыкли к высоким ставкам налогообложения. Поэтому, приняв закон, мы уже с 1 января сможет облагать их налогом по высокой, а не по минимальной ставке», – сообщила Кивико.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование и считают, что Крым Россия аннексировала.