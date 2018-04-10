Меркель выразила сожаление из-за отсутствия устойчивого мира на Донбассе

Глава немецкого правительства сообщила, что обсудила Минские соглашения с президентом РФ Владимиром Путиным, но не сообщила деталей.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление по поводу продолжения боевых действий на Донбассе.

Как сообщает «Европейская правда», такое заявление она сделала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине.

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Меркель отметила, что обсудила с украинским президентом Минский процесс.

"К сожалению, до сих пор нет устойчивого мира. Но мы обсудили достижения, которые уже удалось реализовать. Понимаем, что нужно дальше сотрудничать ради становления устойчивого мира", - указала канцлер.

Глава немецкого правительства сообщила, что обсудила Минские соглашения с президентом РФ Владимиром Путиным, но не привела деталей.

Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко находится с визитом в Германии. Глава государства встретился с главой МИД Німчеччини Гайко Маасом и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.