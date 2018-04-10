Меркель выразила сожаление из-за отсутствия устойчивого мира на Донбассе
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление по поводу продолжения боевых действий на Донбассе.
Как сообщает «Европейская правда», такое заявление она сделала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине.
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Меркель отметила, что обсудила с украинским президентом Минский процесс.
"К сожалению, до сих пор нет устойчивого мира. Но мы обсудили достижения, которые уже удалось реализовать. Понимаем, что нужно дальше сотрудничать ради становления устойчивого мира", - указала канцлер.
Глава немецкого правительства сообщила, что обсудила Минские соглашения с президентом РФ Владимиром Путиным, но не привела деталей.
Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко находится с визитом в Германии. Глава государства встретился с главой МИД Німчеччини Гайко Маасом и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.