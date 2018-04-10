Порошенко прибыл в Германию для проведения переговоров с Меркель
Президент Украины Петр Порошенко начал визит в Федеративную Республику Германия.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Президент посещает Германию по приглашению канцлера Ангелы Меркель, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.
В ходе визита запланированы двусторонние переговоры Порошенко с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, Меркель и министром иностранных дел Гайко Маасом.
Президент Украины станет одним из первых иностранных лидеров, находящимся с визитом в Берлине после формирования нового правительства и переизбрания Меркель федеральным канцлером, отметили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, ранее в Кремле заявили, что Путин и Меркель обсудили возможную "миссию ООН по охране наблюдателей ОБСЕ" на Донбассе.