Порошенко прибыл в Германию для проведения переговоров с Меркель

В ходе визита запланированы двусторонние переговоры Петра Порошенко с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель и министром иностранных дел Гайко Маасом.

Президент Украины Петр Порошенко начал визит в Федеративную Республику Германия.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Президент посещает Германию по приглашению канцлера Ангелы Меркель, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

В ходе визита запланированы двусторонние переговоры Порошенко с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, Меркель и министром иностранных дел Гайко Маасом.

Президент Украины станет одним из первых иностранных лидеров, находящимся с визитом в Берлине после формирования нового правительства и переизбрания Меркель федеральным канцлером, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кремле заявили, что Путин и Меркель обсудили возможную "миссию ООН по охране наблюдателей ОБСЕ" на Донбассе.