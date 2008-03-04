В НУ-НС поддержали идею регионалов вызвать Тимошенко на ковер

Народный депутат Анатолий ГРИЦЕНКО (фракция Наша Украина – Народная самооборона") поддерживает необходимость заслушивания информации премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о договоренностях по газовым вопросам с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета лидеров фракций парламента и руководителей комитетов ВР.

По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО должна проинформировать парламент о предложениях правительства, касающихся урегулирования вопросов в газовой сфере, а также относительно новых посредников, которые предлагаются для поставок газа в Украину.

Также А.ГРИЦЕНКО обратился к Представителю Президента в Верховной Раде по поводу необходимости внесения в ВР законопроекта о допуске подразделений иностранных государств на территорию Украины для участия в военных учениях.

Он отметил, что в соответствии с планом, в 2008 году предусматривается проведение десяти таких военных учений, первое из которых должно состояться в апреле.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что нерешение этого вопроса опять приведет к недоразумениям, которые уже были раньше.

Как сообщалось, Партия регионов настаивает на рассмотрении в парламенте вопроса, касающегося газового кризиса.