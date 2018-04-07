Новый советник Трампа по нацбезопасности понимает, что с РФ надо говорить с позиции силы - Климкин

Глава МИД Украины заявил, что лично много раз общался с Джоном Болтоном.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин охарактеризовал главные черты нового советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

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Об этом украинский дипломат сказал в эфире телеканала "Интер".

"Я с ним общался много раз. Во-первых - это фантастический, профессиональный и опытный человек. Во-вторых, что еще важнее - очень решительный человек. Третье - он понимает, что наша борьба - она принципиально важна для демократического мира. И четвертое, что он понимает, что с Россией можно говорить только с позиции скоординированной силы", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 23 марта президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назначил Джона Болтона на должность своего советника по национальной безопасности. 9 апреля состоится официальная церемония передачи полномочий от предыдущего советника по нацбезопасности Герберта Макмастера до Джона Болтона.