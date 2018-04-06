Порошенко ожидает предложений от СНБО по синхронизации санкционных режимов Украины и США

Президент также надеется, что ЕС аналогичным образом усилит и свои ограничительные меры против кремлевской верхушки.

Президент Украины Петр Порошенко приветствует расширение санкций США против фигурантов «кремлевского списка» и ожидает от Совета национальной безопасности и обороны комплексных предложений по синхронизации украинского и американского санкционных режимов.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Поздравляю беспрецедентное расширение санкций США против фигурантов «кремлевского списка»! Достойный ответ агрессору через его олигархов и кремлевское окружение за агрессию против Украины, вмешательство во внутренние дела независимых государств и неуважение к международному праву. Свободный мир и в дальнейшем укрепляет свою коалицию против Москвы, при четком лидерстве Вашингтона и на основе мощного трансатлантического единства и общих ценностей. Верю, что ЕС аналогичным образом усилит и свои ограничительные меры против кремлевской верхушки", - отметил Порошенко.

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"Ожидаю от Совета национальной безопасности и обороны Украины уже в ближайшее время комплексных предложений по синхронизации украинского и американского санкционных режимов. Только общим фронтом мы сможем изменить поведение России и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины!" - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства Соединенных Штатов Америки проведя консультации с Государственным департаментом определило семь российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, а также 17 российских высокопоставленных чиновников для введения ограничительных мер в виде санкций.

В частности, под санкции попали олигарх Олег Дерипаска, глава совета директоров ОАО "Эн Пи Ви Инжиниринг" Игорь Ротенберг, олигарх Виктор Вексельберг, председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов, директор Службы внешней разведки России Михаил Фрадков, начальник Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ Олег Говорун, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцєв, председатель комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев, глава правления и заместитель председателя совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Также под санкции попали российская государственная компания "Рособоронэкспорт", банк "Российская финансовая корпорация", холдинг "Русские машины", группа компаний "Ренова" и российская алюминиевая компания "Русал".

Кроме того, под ограничения попали Агрохолдинг «Кубань», российская промышленная группа «Базовый Элемент», а также группа компаний En+ Group, которая управляет активами Олега Дерипаски в сфере энергетики, цветной металлургии и горнодобывающей промышленности.

Кроме них российская автомобилестроительная компания «Группа ГАЗ», предприятие «Газпром бурение» энергетической компании "ЕвроСибЭнерго", компания "Ладога Менеджмент" и компании "Эн Пи Ви Инжиниринг".

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В тоже время, в списке оказались генеральный директор и совладелец ОАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов, заместитель министра обороны РФ и временно губернатор Тульской области Алексей Дюмин, президент футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) Сергей Фурсенко, предприниматель и член Федерального собрания РФ от Дагестана Сулейман Керимов, банкир и президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, миллионер Владислав Резник, предприниматель и бывший зять президента РФ Владимира Путина Кирилл Шамалов, помощник президента РФ Евгений Школов, предприниматель и депутат Госдумы Андрей Скоч, статс-секретарь - заместитель председателя Банка России Александр Торшин, уполномоченый представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов, начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Тимур Валиулин, глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Александр Жаров и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов.

Также в санкционном списке значатся имена гражданина Италии и Венесуэлы Леоне Мартинеза и гражданина Мексики Жезуса Переза Алвеара.