КСУ возьмется за отмену депутатской неприкосновенности

Начало заседания запланировано на 11.00.

Конституционный суд назначил рассмотрение законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на среду, 11 апреля.

Об этом говорится в повестке дня заседаний суда.

"Рассмотрение дела по конституционному обращению Верховной Рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности) (регистр. № 6773) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины в форме письменного производства", - говорится в запланированной повестке дня. Начало в 11.00.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения два законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

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Один из них, зарегистрированный президентом, - «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов, регистрационный номер 7203) предусматривает исключить из действующей редакции Основного закона норму о том, что «народные депутаты не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы». При этом остается норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Законопроектом предусматривается, что этот закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Другой - «О внесении изменений в Конституцию Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности)» (регистрационный номер 6773), который подали 158 депутатов. Законопроектом предлагается исключить из действующей редакции Конституции норму о том, что «народные депутаты Украины не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы». Также проектом закона вносятся изменения в Заключительные положения Конституции, которыми предусмотрено, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Согласно процедуре, для принятия изменений в Конституцию сначала законопроект направляется в КС для получения заключения. После его получения проект закона рассматривается парламентом и предварительно одобряется минимум 226 голосами. А окончательное принятие может происходить не ранее чем на следующей очередной сессии ВР и должно приниматься минимум 300 голосами.