В СБУ рассказали о требовании Савченко, которая отказалась от проверки на полиграфе (видео)

Савченко потребовала предоставить ей для ознакомления все имеющиеся материалы проведенных негласных следственных действий.

Народный депутат Надежда Савченко отказалась от проверки ее показаний на полиграфе. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Как отмечается, экспертиза должна быть проведена в рамках процессуальных действий, назначенных в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ст. 112, ч. 1 ст. 14 ч.3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, по делу о подозрении в совершении преступления руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном и Савченко.

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Следователи СБУ, в частности, назначили комиссионную судебную психологическую экспертизу с использованием полиграфа, проведение которой поручено экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Экспертиза была назначена в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства Украины для проверки правдивости показаний подозреваемой относительно инкриминируемых ей преступлений.

СБУ отмечает, что еще до уведомления о подозрении Савченко неоднократно публично заявляла, что будет давать показания следствию обо всех обстоятельствах уголовного производства исключительно с использованием полиграфа. Савченко была заранее уведомлена о факте, месте и времени проведения психологической экспертизы с использованием полиграфа и в установленном законом порядке получила имеющиеся у следствия доказательства, которыми обосновывается ее подозрение.

«Между тем, подозреваемая в присутствии экспертов отказалась участвовать в исследовании, выдвинув новые требования - предоставить ей сначала для ознакомления все имеющиеся у следствия материалы проведенных негласных следственных (розыскных) действий», - информирует пресс-центр СБУ.

Отмечается, что подозреваемая Савченко сознательно отказалась от проведения психологической экспертизы с использованием полиграфа.

«Требование стороны защиты о предоставлении им всех имеющихся у следствия материалов для подготовки к проведению экспертизы не предусмотрено ни одной статьей Уголовного процессуального кодекса Украины. Это является исключительно попыткой введения в заблуждение украинской общественности и представителей СМИ относительно якобы заинтересованности Савченко в установлении истины в этом деле», - заявляют в СБУ.

В сообщении обращается внимание, что проведение психологической экспертизы с использованием полиграфа предусматривает конкретные ответы испытуемого в форме «да/нет» на поставленные экспертом вопросы, сформированные исключительно в пределах и по сути объявленного подозрения, которое есть в распоряжении защиты, самой подозреваемой и представителей СМИ.

Как сообщал УНИАН, Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и госпереворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание парламента.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая, без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.

29 марта 2018 года Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов Савченко на решение суда первой инстанции об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.