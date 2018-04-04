Сестра Савченко заявила, что в ее автомобиле нашли закладку на взрывчатку

"Специалисты нашли в ней закладку на взрывчатку. При соответствующей скорости сработало бы", - заявила Вера.

Вера Савченко заявила, что за ней следят. В ее автомобиле, якобы, нашли закладку на взрывчатку, которая при большой скорости сработала бы.

Об этом она рассказала телеканалу ZIK. «Я отдала свой автомобиль на специальный технический осмотр. Специалисты нашли в нем закладку на взрывчатку. При соответствующей скорости сработало бы. Не удивлюсь, если сейчас будут арестовывать всех, кто не согласен с действующей властью», – говорит сестра Надежды Савченко.

Женщина также рассказала о свидании с сестрой в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ.

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«Надежда имеет опыт голодания в России и знает реакцию своего организма. Но ей не разрешили пить воду, она употребляет сырую, из-под крана. Это спровоцировало спазмы желудка, кровавую рвоту, а также повышенную температуру. Поэтому ее пути дыхания осушены. Я ей передала капли и общалась с штатным врачом СИЗО. Он сказал, что давал таблетки. Впрочем, Надежда не принимать их систематически, ибо в капсулы можно насыпать что угодно», – рассказала сестра Вера Савченко.

Ранее сообщалось, что Вера Савченко написала письмо президенту США Дональду Трампу в связи с задержанием и арестом Надежды. В своем обращении к президенту США Вера утверждает, что основной причиной публичного осуждения Надежды Савченко в Украине является ее политическая и антикоррупционная деятельность.