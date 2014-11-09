Президент с супругой приняли участие в совместной молитве за сирот

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Молитва состоялась на Михайловской площади в Киеве в рамках проведения в Украине Всеукраинского дня молитвы за сирот.

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«В этот день люди всех вероисповеданий молитвенно просят Бога о защите, благословение и счастливые семьи для детей-сирот, а также о Божью милость для тех, кто принимает и воспитывает их в своих семьях», - говорится в сообщении.

В совместной молитве также приняли участие дети-сироты, главы украинских церквей, религиозных организаций и объединений, уполномоченные послы и представители дипломатических миссий различных государств мира.

Жена президента от имени своей семьи поблагодарила всех, кто собрался на Михайловской площади в Киеве и по всей Украине, чтобы присоединиться к молитве за счастливое будущее и полноценные семьи для детей.

"Я низко кланяюсь всем, кто ежедневно занимается судьбами детей, которые оказались без родительской заботы и любви. Призываю граждан нашего государства каждый день помнить, что рядом есть дети, которые нуждаются в нашем внимании и поддержке, и делать все возможное, чтобы сиротство в Украине отходило в прошлое", - сказала Порошенко.

После совместной молитвы жена президента, вместе с детьми-сиротами, запустила в небо голубя, который в религиозном контексте является символом духа усыновления, отметили в пресс-службе.