Порошенко вручил звезду героя Украины полковнику Игорю Гордийчуку

”От имени всего украинского народа спасибо Вам за те подвиги, которые Вы сделали для защиты независимости нашего государства, за мужество и отвагу, которую Вы продемонстрировали, защищая Украину. Вами гордится вся Украина. На Вашем примере будут воспитываться поколения украинских воинов”, - сказал Порошенко, обращаясь к герою.

Президент отметил особое мужество и храбрость, которую проявил полковник Гордийчук во время боев за Саур-могилу.

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Полковник Вооруженных сил , офицер Главного командного центра Генерального штаба, герой Украины Игорь Гордийчук возглавлял отряд спецназа во время выполнения задач в тылу противника, одним из первых взял вершину Саур-могилы. В течение 12 суток в августе разведчики Гордейчука удерживали контроль над Саур-могилой, отражая ночные штурмы боевиков. Полковник был неоднократно контужен, но позиций не оставил. Гордейчук последним оставил высоту и рейдовыми действиями по тылам противника вывел личный состав из-под огня. В ходе сдерживания атак террористов получил тяжелое ранение головы и 30 августа без сознания был доставлен в больницу Днепропетровска. Перенес несколько операций.

21 октября Указом президента полковнику Гордийчуку присвоено звание герой Украины с вручением ордена «Золотая звезда» - за исключительное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге. В сентябре полковник также был награжден орденом Богдана Хмельницкого II и III степеней.

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Президент поинтересовался состоянием здоровья военнослужащего и ходом лечения. Врачи сообщили, что у больного наблюдается положительная динамика, состояние его удовлетворительное, он все еще слаб. Порошенко поручил информировать его лично о состоянии героя Гордийчука.

Вместе с главой государства полковника Гордийчука посетили министр обороны генерал-полковник Степан Полторак и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Виктор Муженко.