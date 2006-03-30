О комбинации без своего премьерства Тимошенко и слушать не хочет

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО называет “провокационными” заявления, что ее отказ от должности премьер-министра может сохранить “помаранчевую” коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос, готова ли она отказаться от должности премьера ради сохранения “помаранчевой” команды?

Подобные заявления Ю.ТИМОШЕНКО назвала “провокационными” и отметила, что именно на таких заявлениях сейчас происходит разрушение демократической коалиции.

“Народ Украины определился – кто должен быть премьером в нашей демократической коалиции. И не считаться с выбором народа – это, практически, авантюра”.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что в том тексте меморандума о создании коалиции, который был согласован, было четко определено, что премьера выдвигает политическая сила, которая в демократической коалиции набирает большинство голосов избирателей.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня у тех, кто использовал политику в “грязных” целях, “страх преобладает над здравым смыслом”. “Они знают, что если я займу эту должность, то в списках не будет ни одного, кто нарушал те принципы, которые были объявлены на майданах”.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула: “Я хотела, чтобы мы прекратили разговоры на эту тему. Или мы берем ответственность за почти 6 миллионов людей, которые за нас отдали голоса, или пусть кто-то другой берет на себя эту ответственность и продолжает ту политику, которая привела практически к разрушению всех надежд людей”.