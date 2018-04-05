Киев потребует от России выдачи подозреваемых в совершении теракта возле телеканала "Эспрессо"

Прокуратура обратится к РФ с запросом о выдаче граждан Украины Григоряна и Лысака.

Заместитель прокурора города Киева Павел Кононенко заявил, что Киев в рамках предоставления международно-правовой помощи потребует от России выдачи подозреваемых в совершении теракта возле телеканала «Эспрессо».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместном брифинге руководства Службы безопасности Украины и прокуратуры Киева о последних результатах деятельности.

«Мы стопроцентно будем требовать (выдачи подозреваемых в совершении теракта - УНИАН). Сейчас мы обращаемся с ходатайством в суд о получении постановления на привод для избрания меры пресечения», - сказал Кононенко.

По его словам, после объявления подозреваемых в международный розыск прокуратура обратится еще раз в суд для получения постановления об избрании обоим фигурантам меры пресечения - содержание под стражей.

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«Конечно, мы будем обращаться к РФ в рамках предоставления международно-правовой помощи с запросом об установлении их местонахождения и выдаче их правоохранительным органам Украины. Как Россия на это отреагирует? Посмотрим», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября 2017 года возле редакции телеканала «Эспрессо» в Киеве взорвался мопед, в результате которого пострадали три человека, среди которых народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала. Два человека погибли - охранник депутата и проходивший мимо бывший полицейский.

Взрыв квалифицировали как теракт. 3 апреля председатель СБУ Василий Грицак заявил, что сотрудники спецслужбы задержали человека, подозреваемого в совершении теракта.

Сегодня в СБУ сообщили, что организатором теракта возле "Эспрессо" был пока неустановленный сотрудник Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ, двое исполнителей - граждане Украины Александр Григорян и Игорь Лысак скрываются в РФ, задержан пособник террористов Михаил Мятник, помогавший изготавливать взрывчатку.

По данным следствия, непосредственным исполнителем теракта стал Григорян, который осматривал местность вблизи здания телеканала и нескольких других объектов в местах вероятного появления Мосийчука. Совместно с Лысаком Григорян изготавливал и приводил в действие самодельное взрывное устройство.