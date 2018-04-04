Завтра Савченко должна пройти экспертизу на полиграфе

Адвокаты до сих пор не получили материалы производства для ознакомления, отметили у Савченко.

Завтра, 5 апреля, внефракционного народного депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко должны доставить в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа.

Об этом на ее странице в Facebook сообщила пресс-секретарь депутата Татьяна Проторченко.

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«Завтра, 05.04.2018г. в 10:00 Надежду Савченко должны доставить в КНИИСЭ (Киевской научно-исследовательский институт судебных экспертиз) по адресу Смоленская, 6, для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа. Адвокаты до сих пор не получили материалы производства для ознакомления, а поэтому не могут ни проконтролировать, ни сформулировать вопросы для объективного исследования», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и госпереворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание парламента.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток до 20 мая, без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины

29 марта 2018 года Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов Савченко на решение суда первой инстанции об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.