В Донецке россияне установили комплекс радиоэлектронной борьбы - журналист

В Донецке боевики установили комплекс радиоэлектронной борьбы.

Об этом в своем Фейсбуке пишет журналист Андрей Цаплиенко.

«Вот такая "Чебурашка" стоит возле одного из зданий ДонНТУ, теперь уже, видимо, бывшего. Одно из двух: либо ДНРовцы собираются открывать в захваченном универе кафедру радиоэлектроники, либо рашисты подогнали новейший комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха-4», - отмечает журналист.

Справка. Станция РЭБ 1РЛ257 «Красуха-4» предназначена для противодействия бортовым радарам ударной, разведывательной и беспилотной авиации. Эта станция постановки активных помех «делает слепыми и глухими» самолеты различных типов.

Комплекс РЭБ «Красуха-4» способен «глушить» не только сигнал РЛС, но и каналы управления беспилотными летательными аппаратами. Действует на расстоянии до 300 километров.