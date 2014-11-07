В Запорожье пытаются повалить памятник Дзержинскому (видеотрансляция)

Об этом сообщают местные СМИ.

По данным сайта 061, все началось с того, что проукраинские активисты принесли под памятник лоток с яйцами и куриными лапками, один из сторонников КПУ выбил лоток ногой и началась драка.

Как сообщает z-city, Активисты собирают средства для покупки троса, с помощью которого некоторые запорожцы собираются сбросить памятник Железному Феликсу. Собрали уже более 1000 гривен. Правда, активисты пока не знают, где можно в такое время веревку достать.

Читайте такжеВ пригороде Одессы обезглавили Ленина (фото)А тем временем сторонники сноса памятника забрасывают монумент яйцами. Как дальше будет развиваться ситуация - неизвестно. Вадим Тихонов, организатор акции, просит людей не сносить его - подождать месяц до решения власти касательно судьбы памятника. Но многие присутствующие кричат Тихонову "ганьба" и требуют довести дело до конца.



Broadcast live streaming video on Ustream