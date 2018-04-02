САП передала в суд обвинение по делу скандальной главы Госаудита Гавриловой

Руководителю госоргана инкриминируется незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры 30 марта направили в суд составленный детективами Национального антикоррупционного бюро Украины обвинительный акт в отношении руководителя Государственной аудиторской службы Украины Лидии Гавриловой.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Руководителю госоргана инкриминируется незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации (ч. 3 ст. 368-2, ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины).

"По версии сыщиков, руководитель Государственной аудиторской службы в течение 2015-2017 годов получила в собственность активы на общую сумму почти 10 млн грн. Законность оснований приобретения собственности не подтверждена доказательствами, а их стоимость значительно превышает законные доходы чиновника", - говорится в сообщении.

Также, по мнению следствия, руководитель Госаудитслужбы внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные е-декларации 2015 года (более 2,86 млн грн) и 2016 года (более 4,67 млн грн). Следствие считает, что чиновник прибегла к таким действиям умышленно, вероятно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у нее и членов ее семьи имущества.

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Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали по собственным наработкам в январе 2017 года и завершили 3 марта 2018 года. После этого в течение месяца подозреваемая и ее адвокаты знакомились с материалами следствия.

Как сообщал УНИАН, 23 января детективы НАБУ уведомили о подозрении руководителя Госаудитслужбы Лидию Гаврилову в незаконном обогащении на сумму почти 10 млн грн и декларировании недостоверных данных. Кроме того, во время обыска у Гавриловой нашли золотые слитки. Чиновник заявила, что эти слитки ей подарили родственники. Также прокурор заявлял, что следователи проверят обстоятельства приобретения ею квартиры.

25 января Соломенский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и применил к подозреваемой меру пресечения в виде личного обязательства. Прокуроры просили суд избрать Гавриловой меру пресечения в виде залога в размере 1 млн 816 грн.

29 января Соломенский райсуд отказался отстранить Гаврилову от должности руководителя Госаудитслужбы.

1 марта Апелляционный суд Киева оставил Гаврилову в должности, частично удовлетворив жалобу САП.