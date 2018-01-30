Суд отказался отстранить от должности главу Госаудитслужбы Гаврилову

Прокуроры САП сообщили, что будут подавать апелляцию на решение суда.

Соломенский райсуд Киева не стал отстранять от выполнения служебных обязанностей обвиняемую в незаконном обогащении голову Госаудитслужбы Лидию Гаврилову.

Как сообщает «5 канал», сторона обвинения утверждала, что благодаря высокой должности Лидия Гаврилова могла оказывать давление на следствие, из-за чего оно не могло бы отслеживать факты незаконного обогащения чиновника. Прокуроры САП даже приводили факты разговоров, которые им удалось заслушать.

Со слов прокурора, Гаврилова общалась с одним из народных депутатов, с которым она якобы согласовала определенные назначения в аудиторской службе. Его фамилия на суде так и не прозвучала. Впрочем, сторона обвинения пообещала подробнее рассказать об этом во время рассмотрения дела по существу.

Суд такие аргументы прокуроров существенными не признал, поэтому Лидию Гаврилову не отстранили от занимаемой должности.

Прокуроры САП сообщили, что будут подавать апелляцию на решение суда.

Как сообщал УНИАН, 23 января детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Госаудитслужбы Гавриловой в незаконном обогащении на сумму почти 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.

25 января суд частично удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и применил к Лидии Гавриловой меру пресечения в виде личного обязательства.