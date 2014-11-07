Боевики концентрируют войска на трех направлениях (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

На вопрос, на каких направлениях концентрируются войска боевиков, он отметил, что «это Дебальцево, мариупольское направление и направление Станица Луганская-Счастье».

Читайте такжеЧерез "Изварино" из РФ в Украину прошла колонна бронетехники«Он сообщил, что это основные стратегические объекты, которые удерживаются украинскими военными, и как раз там концентрируются войска противника, однако говорить об открытом наступлении мы пока не можем, поскольку понятно, что тех войск (боевики - УНИАН), которые сейчас находятся на территории Украины, для широкомасштабного наступления не хватает», - добавил Лысенко.

«Согласно правилам военного искусства, атакующий должен быть в 4-5 раз сильнее того, кто обороняется, у террористов такого преимущества нет, все преимущество сейчас на стороне украинцев», - подчеркнул пресс-секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, за сутки на Донбассе погибли 5 военных, 16 получили ранения.