Боевики концентрируют войска на трех направлениях (карта АТО)
Боевики концентрируют войска на трех направлениях, однако их недостаточно для широкомасштабного наступления на силы антитеррористической операции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.
На вопрос, на каких направлениях концентрируются войска боевиков, он отметил, что «это Дебальцево, мариупольское направление и направление Станица Луганская-Счастье».
Читайте такжеЧерез "Изварино" из РФ в Украину прошла колонна бронетехники«Он сообщил, что это основные стратегические объекты, которые удерживаются украинскими военными, и как раз там концентрируются войска противника, однако говорить об открытом наступлении мы пока не можем, поскольку понятно, что тех войск (боевики - УНИАН), которые сейчас находятся на территории Украины, для широкомасштабного наступления не хватает», - добавил Лысенко.
«Согласно правилам военного искусства, атакующий должен быть в 4-5 раз сильнее того, кто обороняется, у террористов такого преимущества нет, все преимущество сейчас на стороне украинцев», - подчеркнул пресс-секретарь СНБО.
Как сообщал УНИАН, за сутки на Донбассе погибли 5 военных, 16 получили ранения.