Оккупанты анонсировали визит в Крым депутатов-популистов из Бундестага

Делегация примет участие в так называемом «Ялтинском международном экономическом форуме», проведение которого планируется с 19 по 21 апреля.

Оккупированный Россией Крым в апреле посетит делегация немецких депутатов и бизнесменов.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу «крымской немецкой национально-культурной автономии» Юрия Гемпеля.

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По его словам, делегация примет участие в так называемом «Ялтинском международном экономическом форуме», проведение которого планируется с 19 по 21 апреля.

"К нам приедут депутаты региональных парламентов от партии "Левые" и "Альтернатива для Германии". Кроме того, от партии "Альтернатива для Германии" будет несколько депутатов из бундестага. Плюс ко всему в делегацию войдут немецкие бизнесмены. Кроме того, еще четыре человека прибудут из Норвегии", — заявил Гемпель.

Он сказал, что в делегацию войдет порядка 20 человек.