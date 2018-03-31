Тимошенко показала, сколько заработала в прошлом году

Зарплата Тимошенко в 2017 году по основному месту работы составляла 225 тысяч 490 гривень.

Лидер фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко задекларировала 560 тысяч гривень доходов за 2017 год, из которых заработная плата по основному месту работы - Управление делами аппарата Верховной Рады – составляла 225 тысяч 490 гривень.

Читайте такжеПарубий задекларировал почти 290 тысяч заработной платы за 2017 год

Соответствующая информация указана в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Согласно декларации, 252 тысяч 825 гривень Тимошенко получила за исполнение депутатских полномочий. 81 тысячу 711 гривень - по процентам от вкладов в «Ощадбанке». На банковском счету у Тимошенко - почти 615 тысяч гривень. Наличными она имеет 290 тысяч.

Отмечается, что ее муж Александр Тимошенко имеет доходы от предпринимательской деятельности в сумме 3 миллионов 374 тысяч 731 гривень. Также он имеет иностранный доход в размере 244 тысяч 948 гривен.

Кроме того, Юлия Тимошенко задекларировала ювелирные изделия: серьги, подвески, кольца.

Транспортные средства и корпоративные права, согласно декларации, у политика отсутствуют. Собственной недвижимости у нее также нет.

Как сообщал УНИАН, за прошлый год премьер Владимир Гройсман заработал больше, чем президент Петр Порошенко.