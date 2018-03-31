Тимошенко показала, сколько заработала в прошлом году
Лидер фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко задекларировала 560 тысяч гривень доходов за 2017 год, из которых заработная плата по основному месту работы - Управление делами аппарата Верховной Рады – составляла 225 тысяч 490 гривень.
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Соответствующая информация указана в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Согласно декларации, 252 тысяч 825 гривень Тимошенко получила за исполнение депутатских полномочий. 81 тысячу 711 гривень - по процентам от вкладов в «Ощадбанке». На банковском счету у Тимошенко - почти 615 тысяч гривень. Наличными она имеет 290 тысяч.
Отмечается, что ее муж Александр Тимошенко имеет доходы от предпринимательской деятельности в сумме 3 миллионов 374 тысяч 731 гривень. Также он имеет иностранный доход в размере 244 тысяч 948 гривен.
Кроме того, Юлия Тимошенко задекларировала ювелирные изделия: серьги, подвески, кольца.
Транспортные средства и корпоративные права, согласно декларации, у политика отсутствуют. Собственной недвижимости у нее также нет.
Как сообщал УНИАН, за прошлый год премьер Владимир Гройсман заработал больше, чем президент Петр Порошенко.