У Порошенко объяснили, почему в его декларации значится Севастопольский морской завод

Де-юре с точки зрения международного и украинского права Севастопольский морской завод остается украинским, подчеркнули у Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал электронную декларацию за 2017 год.

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"Севастопольский морской завод сначала был «национализирован» оккупационными властями Севастополя, а в начале этого года незаконно объявлено о его переходе в «государственную собственность России». Однако де-юре с точки зрения международного и украинского права это предприятие остается украинским, и именно поэтому оно значится в декларации", - говорится в сообщении на сайте президента.

Как сообщал УНИАН, Порошенко задекларировал более 16 миллионов гривен доходов за 2017 год.

Ранее журналисты обнаружили, что новый омбудсмен Денисова и ее дочки имеют бизнес в оккупированном Крыму.