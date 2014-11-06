Очевидцы утверждают, что боевики из Донецка якобы переводят деньги в Россию. В Ощадбанке опровергают

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили мирные жители Донецка, которые стали очевидцами происшествия.

«Мы пришли платить за квартиру и стояли в очереди в своем отделении банка, который находится в центре Донецка на ул. Гринкевича. Вдруг зашли три вооруженных боевика с тремя мешками. Они высыпали на стол содержимое мешков – упакованные пачки денег – купюры по 100 и 200 гривен. И перечислили все эти деньги на какой-то счет в Россию», - рассказали очевидцы.

Они отметили, что террористы оттеснили всех людей находившихся в отделении банка, но все остались в помещении и были свидетелями, как «кассир очень долго, несколько раз пересчитывала эту большую сумму денег, путалась, потом опять пересчитывала и уточняла адрес и счет какого-то отделения в России».

В свою очередь «Ощадбанк» опровергает информацию о проведении одним из своих отделений в Донецке финансовых операций с участием сепаратистов.

Об этом говорится в официальном заявлении банка, переданном УНИАН.

«Никакого сотрудничества с сепаратистами по любому поводу руководством филиала Донецкого областного управления «Ощадбанка» не было и никогда не будет. На территорию, не контролируемую украинскими властями, наличность не завозится», - отмечается в заявлении.

В заявлении банка также отмечается, что работа кассиров банка, включая донецкое отделение, жестко регламентируется.

«Ни один представитель не имеет права проводить платежи без согласования с руководством филиала, – говорится в заявлении «Ощадбанка». – За весь период проведения антитеррористической операции ни по указанному филиалу, ни по другим подобных инцидентов не было, подтверждением чему являются данные финансового мониторинга. Таким образом, подобной финансовой операции не было и быть не могло».