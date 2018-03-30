Самоубийство летчика Волошина: глава Николаевской ОГА просит Порошенко отстранить его на время следствия

Соответствующее заявление он сегодня передал в Администрацию президента.

Алексей Савченко просит президента Украины Петра Порошенко временно отстранить его от исполнения обязанностей председателя Николаевской облгосадминистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам возле Администрации президента Украины.

Савченко сказал, что только что передал соответствующее заявление в АПУ.

По его словам, 18 марта трагически погиб и.о. руководителя Николаевского аэропорта Владислав Волошин, и это событие вызвало значительный общественный резонанс.

«Определенные общественные организации и политические партии выступили с требованиями проведения непредвзятого и объективного расследования правоохранительными органами обстоятельств гибели Волошина. Чтобы избежать каких-либо спекуляций, я принял такое сознательное решение», - пояснил Савченко.

Он сказал, что предлагает президенту отстранить его от исполнения обязанностей руководителя ОГА на время следствия. «Я написал заявление по этому поводу и зарегистрировал его сегодня. Оно зарегистрировано 30 марта», - добавил Савченко.

Он заявил, что сотрудничает со следствием по делу гибели Волошина, а также сообщил, что отсутствовал в области с 5 марта, но после трагического события вернулся из-за границы.

На вопрос, кто будет исполнять обязанности руководителя Николаевской ОГА на время его отстранения, Савченко ответил: «Надеюсь, мой первый заместитель».

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Как сообщал УНИАН, участник АТО, военный летчик, и. о. руководителя николаевского аэропорта Владислав Волошин 18 марта совершил самоубийство в Николаеве в собственной квартире, выстрелив из боевого пистолета.

После инцидента местные СМИ обнародовали переписку неизвестного с Волошиным, в котором погибший рассказывает о конфликте с председателем Николаевской ОГА Алексеем Савченко. В чате Волошин сообщает о «махинациях» при реконструкции здания аэропорта, о желании уйти с должности, о мыслях, связанных с возможной смертью. Также в переписке Волошин предоставляет копии поручений Савченко, копию выводов проверки Государственной аудиторской службы о ремонтных работах в аэропорту.

При этом Волошин якобы хотел написать заявление на увольнение, но Савченко продлил контракт.

В ходе расследования дела был допрошен Савченко, о чем заявил начальник ГУ НП Украины в Николаевской области Юрий Мороз. По его словам, Савченко заявил, что имел с Волошиным только рабочие отношения.

Также СМИ неоднократно рассказывали о связах Савченко главарем "титушек" Юрием Крысиным. Так, начальник отдела Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Алексей Донской рассказал "Громадському", что следствие знает о связи Крысина с нынешним главой Николаевской облгосадминистрации.

"В этом вопросе могу ограничиться только тем, что так, нам известно об их связи. Савченко был допрошен в уголовном производстве, что касается Крысина. Но детали, к сожалению, разглашать не могу", - сказал Донской.

Согласно представленным в суд документам, Крысин работает директором по развитию компании "Пятый регион". Сотрудники этой фирмы в свое время привлекались к охране фирмы "Авант-Банк", председателем правления которой в 2012-2013 годах был именно Алексей Савченко.