НАПК вызвало "на ковер" народного депутата от БПП

Нардеп Федор Негой с апреля 2015 по октябрь 2016 года входил в состав органа правления ЧП, имевшего целью получение прибыли.

Национальное агентство по предотвращению коррупции вызвало народного депутата Украины от "Блока Петра Порошенко" Федора Негоя для предоставления объяснений.

Как сообщается на сайте НАПК, депутат приглашен для обеспечения реализации прав лица, которое привлекается к административной ответственности и имеет право подать объяснения и замечания к содержанию протокола.

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«Национальное агентство установило, что, будучи народным депутатом Украины, то есть лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, на которое распространяется действие Закона Украины «О предотвращении коррупции», в период с 26 апреля 2015 года по 19 октября 2016 года Федор Негой находился в составе органа правления частного предприятия «НПН», имеющего целью получение прибыли», - говорится в сообщении.

Таким образом, отметили в НАПК, народный депутат «нарушил установленный пунктом 2 части первой статьи 25 Закона Украины «О предотвращении коррупции» запрет на вхождение в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли, и своими действиями совершил правонарушение, связанное с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях».

Так, Негой приглашен прибыть в НАПК 4 апреля в течение дня с 09:00 до 17:00.

В НАПК напоминают, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших мероприятий в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.