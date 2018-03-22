Нардеп Микитась не задекларировал наследство стоимостью почти 36 миллионов гривень - НАПК

Микитась получил в наследство два земельных участка в Киеве, жилой дом, автомобиль Mercedes-Benz и ценные бумаги.

Народный депутат от группы "Воля народа" в парламенте Максим Микитась совершил административное правонарушение, считают в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

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Как передает ТСН, нардеп не подал уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии, которые состоялись у него в связи с получением наследства. В частности, Микитась получил в наследство два земельных участка в Киеве, жилой дом, автомобиль Mercedes-Benz и ценные бумаги. Общая стоимость наследуемого имущества составляет 35 770 440 грн.

Народный депутат был обязан в течение 10 дней с момента получения им дохода на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года, подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии. Таким образом, такое правонарушение влечет за собой наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В дальнейшем решение о том, действительно Микитась нарушил закон, будет принимать суд.

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