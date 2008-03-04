Литвин увидел доказательство, что дело не в НАТО

Лидер блока своего имени Владимир ЛИТВИН заявляет, что договоренности об открытии сегодняшнего вечернего заседания Верховной Рады не достигнуты, но фракция Блока Литвина зарегистрируется.

Об этом он заявил корреспонденту УНИАН.

По словам В.ЛИТВИНА, каждая политическая сила говорит о своей позиции и о своих проектах постановлений (о НАТО), которые, по сути, ничем не отличаются. Это больше подтверждает то, что дело - не в голосовании относительно постановлений о НАТО, сказал он.

В.ЛИТВИН отметил, что его фракция будет регистрироваться для участия в вечернем заседании парламента, но выразил сомнение по поводу возможности его проведения.