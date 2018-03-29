Суд над Савченко: в зале скандируют "Наді волю!", нардеп сидит в "аквариуме" (видео)

Надежду Савченко доставили из СИЗО в Апелляционный суд Киева.

На заседании по рассмотрению апелляции относительно меры пресечения Надежде Савченко в Апелляционном суде Киева активисты выкрикивают лозунги поддержки.

В зале раздается "Наде волю!", "Надежда, мы с тобой!", передает "Громадське радіо".

Читайте такжеРолик с обнаженной Надеждой Савченко "крутят" на телеканале нардепа Мураева (видео)

Саму Надежду Савченко доставили из СИЗО, она находится в стеклянном боксе. Время от времени Савченко отвечает "группе поддержки". В зале также находится мать Савченко — Мария, которая принесла цветы, и ее сетра — Вера Савченко.

Надежда Савченко требует отстранить прокурора Виктора Клименко, потому что тот, по ее словам, "приравнял украинских солдат к русским".

Как сообщал УНИАН, 23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде ареста сроком на 59 суток, до 20 мая, без альтернативы внесения залога.