Суд над Савченко: в зале скандируют "Наді волю!", нардеп сидит в "аквариуме" (видео)
На заседании по рассмотрению апелляции относительно меры пресечения Надежде Савченко в Апелляционном суде Киева активисты выкрикивают лозунги поддержки.
В зале раздается "Наде волю!", "Надежда, мы с тобой!", передает "Громадське радіо".
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Саму Надежду Савченко доставили из СИЗО, она находится в стеклянном боксе. Время от времени Савченко отвечает "группе поддержки". В зале также находится мать Савченко — Мария, которая принесла цветы, и ее сетра — Вера Савченко.
Надежда Савченко требует отстранить прокурора Виктора Клименко, потому что тот, по ее словам, "приравнял украинских солдат к русским".
Как сообщал УНИАН, 23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде ареста сроком на 59 суток, до 20 мая, без альтернативы внесения залога.