На заседании Согласительного совета лидеров фракций и руководителей парламентских комитетов не достигнуты договоренности относительно разблокирования работы Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания Согласительного совета А.ЯЦЕНЮК, обращаясь к представителям фракции Партии регионов, спросил, готова ли фракция поддержать проект постановления, предложенный в пятницу рабочей группой, где говорится, что решение о вступлении Украины в НАТО принимается Верховной Радой по результатам референдума.

В.ЯНУКОВИЧ ответил, что фракция Партии регионов готова поддержать проект постановления, предложенный рабочей группой в четверг, который почти идентичен по содержанию, но в нем нет формулировки о принятии решения Верховной Радой.

В.ЯНУКОВИЧ также предложил провести собрание депутатов, на котором обсудить вопрос относительно проекта постановления по НАТО.

В ответ А.ЯЦЕНЮК отметил, что это не решит вопрос, поскольку эту проблему можно решить только в формате руководителей фракций.

В результате никаких договоренностей достигнуто не было, и А.ЯЦЕНЮК попросил председателей фракций остаться для проведения консультаций, а председателей комитетов покинуть заседание.