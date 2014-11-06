Порошенко отчитал главу ЦИК за промедление в подведении итогов выборов

В совещании приняли участие председатель Верховной Рады Александр Турчинов, премьер-министр Арсений Яценюк, председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский, генеральный прокурор Виталий Ярема, министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Службы безопасности Валентин Наливайченко, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Президент сообщил, что вчера провел консультации с председателем Верховной Рады и премьер-министром относительно хода избирательного процесса. Глава государства отметил, что промедление с подсчетом голосов негативно влияет на предварительную оценку выборов как одних из наиболее прозрачных и честных. Президент подчеркнул: «Уже почти 10 дней после выборов, и полтора десятка участков на округе №59 удерживают завершения всего электронного предварительного подсчета голосов. Это недопустимо».

Председатель Центральной избирательной комиссии Охендовский сообщил, что работа по подсчету голосов в округе №59 остается заблокированной. «На стадии подсчета голосов и установления итогов в отдельных округах мы столкнулись с проблемами, которые Центральная избирательная комиссия без помощи правоохранительных органов решить не может», - сказал он. По его словам, комиссии осталось принять протоколы 19 участковых избирательных комиссий для установления итогов по общегосударственному многомандатному округу. Он выразил надежду, что благодаря усилиям МВД и СБУ в ближайшее время комиссия сможет работать без внешнего давления и примет все протоколы.

Читайте такжеЦИК объявила победителей парламентских выборов в заграничном округе

В свою очередь, Аваков отметил, что была усилена защита работы комиссии правоохранителями. Он сообщил, что в здании комиссии находятся бывшие ее члены и действующие, которые ожидают решения суда. «Мы приняли решение, не дождавшись вердикта суда, потому что есть разъяснение ЦИК, что действующая комиссия полномочна», - отметил министр. По его словам, на месте сейчас процессом руководит руководитель общественной безопасности Владимир Гриняк. Министр сообщил, что к вечеру комиссия сможет возобновить свою работу.

Как сообщалось, на данный момент ОИК №59 остается единственной в Украине комиссией, где еще не посчитано 100% голосов избирателей.

Скандал в ОИК № 59 возник после того, как 30 октября члены окружной комиссии приняли решение перенести место заседания окружкома в Киев. 31 октября ЦИК досрочно прекратила полномочия девяти членов комиссии, которые отправились в Киев. Позже пятеро членов комиссии опротестовали это решение ЦИК в суде.

В то же время, по данным КИУ, по состоянию на 6 ноября окружком №59 до сих пор не возобновил работу. Члены ОИК, которые возобновили свои полномочия через суд, блокируют работу комиссии. Между бывшими и действующими членами комиссии постоянно возникают конфликты, к решению которых привлекаются силовики, констатируют наблюдатели.

Противостояние в 59-м округе развернулось между кандидатами в народные депутаты Валентином Маньком и Сергеем Сажком.