Украинские власти не выполнили обещание по отмене е-деклараций для антикоррупционеров - еврокомиссар

Распространение требования е-декларирования на общественных активистов противоречит европейским устремлениям Украины, убежден еврокомиссар.

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан заявляет, что Верховная Рада должна как можно скорее снять обязательства о предоставлении электронных деклараций с общественных активистов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении Хана, распространенном Еврокомиссией.

«1 апреля истекает срок подачи общественными активистами деклараций об имущественном состоянии. Украинская власть не выполнила взятое ею обязательство. Неспособность отменить распространение требования, установленного для государственных служащих, на представителей гражданского общества не соответствует европейским устремлениям Украины и настоятельным рекомендациям Украины от международных партнеров, в том числе ЕС (в частности в контексте мониторинга продолжения выполнения Украиной обязательств в рамках процесса либерализации визового режима), Венецианской комиссией и ОБСЕ/БДИПЧ», - заявляет Хан.

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Он отмечает, что «гражданское общество делает важное и отважное дело, а следовательно, должно иметь возможность играть надлежащую роль без лишних препятствий и вмешательства. Цель системы деклараций об имущественном состоянии заключается в том, чтобы способствовать предотвращению коррупции среди государственных чиновников путем разоблачения их потенциально необоснованного обогащения. Общественные активисты не являются государственными служащими, а потому введение требования представления деклараций только создает для них лишние обременения и давление и подыгрывать тем, кто стремится разрушить усилия Украины эффективно бороться с коррупцией».

«Отношения ЕС с Украиной опираются на общие ценности. Обе стороны согласились, что соблюдение демократических принципов, прав человека и основных свобод является неотъемлемой частью Соглашения об ассоциации. Верховной Раде Украины следует вернуться к этому вопросу и как можно скорее снять обязательства предоставления деклараций об имущественном состоянии с общественных активистов, ограничив их применение только к государственным служащим. Европейский Союз готов и в дальнейшем оказывать свою поддержку и экспертную помощь», - заявляет Хан.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2017 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц», согласно которому субъекты декларирования, указанные в пункте 5 ч. 1 ст. 3 Закона «О предотвращении коррупции», - представители антикоррупционных общественных организаций, экспертов и других лиц, которые прямо или косвенно получают финансирование из средств международной технической помощи, обязаны до 1 апреля 2018 года предоставить первую декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Принятие закона вызвало значительный общественный и международный резонанс, ряд представительств иностранных государств в Украине назвали "шагом назад" поправки в закон о е-декларировании.

Венецианская комиссия заявила, что требования о представлении активистами в сфере борьбы с коррупцией е-деклараций должны быть полностью изъяты из соответствующего закона или существенно сужены.

21 марта 2018 года Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроекты, которыми предлагается отсрочить предоставление общественными активистами е-деклараций.

22 марта парламент отказался рассматривать эти законопроекты.