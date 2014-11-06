После обстрела школы в Донецке в РФ завели дело об "уничтожении русскоязычных"

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на представителя ведомства Владимира Маркин.

По словам Маркина, нападение проводилось с целью уничтожения русскоязычного населения, проживающего на территории, подконтрольной террористам "ДНР".

«Были нарушены положения ряда международных конвенций, в том числе Конвенции о правах ребенка, а также Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, подписанных в Минске в сентябре текущего года», — заявил он.

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