Боевики понесли потери в бою под поселком Пески на Донетчине – Тымчук

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тимчук на своей странице в Facebook.

«В районе н.п. Пески произошли боестолкновения между украинскими войсками и ДРГ противника. Одна ДРГ боевиков уничтожена. Еще две ДРГ были разбиты, несколько боевиков уничтожены», - написал он.

Также Тымчук отметил активизацию диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника в районе н.п. Волноваха. Одна из ДРГ уничтожена огнем украинских войск, двое тяжело раненых боевиков захвачены в плен.

Читайте такжеАртиллерийская группа боевиков и военных РФ прибыла в Донецк – ТымчукКроме того, по его данным, в районе н.п. Фрунзе в результате контрбатарейной дуэли уничтожены 2 миномётных расчёта российско-террористических войск. В данном районе отмечается крайне низкий уровень профессиональных навыков у миномётчиков противника.

Также отмечена контрбатарейная стрельба между украинскими артподразделениями и артиллерией боевиков севернее н.п. Мариуполь. Противник пытается захватить огневое превосходство на данном участке.

Напомним, по данным пресс-центра АТО, ночью боевики 15 раз обстреляли украинские позиции в различных районах на востоке Украины.