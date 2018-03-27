Савченко обещает запустить Николаевский аэропорт в ближайшее время

Ранее полиция заявила об отсутствии оснований полагать, что руководитель Николаевского аэропорта, герой-летчик Владислав Волошин совершил самоубийство под давлением.

Губернатор Николаевский области Алексей Савченко осудил попытки определенных лиц спекулировать на трагедии, связанной с гибелью директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислава Волошина. Одной из задач провокаторов было сместить фокус внимания с задержанной в связи с подготовкой терактов в Киеве Надежды Савченко на ее однофамильца, считают в Николаевской областной администрации.

«Гибель Влада - большая потеря для нас, для области, для его родных. Он очень много сделал, и его работа обаятельно продолжится. Николаевский аэропорт в ближайшие месяцы пройдет сертификацию, и мы восстановим авиационное сообщение, дадим возможность жителям региона недорого летать по стране, на курорты и в Европу. Все это было бы невозможно без активной позиции и участия Владислава Волошина. Я лично прослежу и помогу семье Влада, чтобы у них было все необходимое», - сказал изданию николаевский губернатор Алексей Савченко.

Напомним, ранее Национальная полиция заявила об отсутствии оснований полагать, что руководитель Николаевского аэропорта, герой-летчик Владислав Волошин совершил самоубийство под давлением. К этим выводам в полиции пришли в результате досудебного следствия, сообщил на брифинге начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз.

«Отмыть или перевернуть ситуацию вокруг Надежды Савченко не получится, Тем более, создавая провокации в СМИ вокруг моей фамилии. Своими действиями она кинула тень на священное звание Героя Украины. Она обманула ожидания многих граждан Украины. Мы все видели кто ее поддерживает и сочувствует в Раде и СМИ. Это деструктивные силы, стремящиеся дестабилизировать ситуацию в стране. Мы этого не допустим. Мир и порядок были и остаются нашими основными приоритетам», - заявил губернатор Алексей Савченко.